Non c’è due senza tre. E il terzo ritorno nell’Isola (l’esordio nella stagione 2015-2016, poi da giugno 2018 a gennaio del 2020 e ancora nel campionato 2020-2021) potrebbe essere quello della svolta per Alberto Cerri, uno dei primi tasselli per il Cagliari di Liverani.

Il 26enne attaccante emiliano rientra dal prestito al Como (dove è stato uno dei simboli della salvezza, non solo per le 10 reti realizzate) e il club rossoblù sembra intenzionato a confermarlo ritagliandogli quello spazio da protagonista che non ha avuto nelle precedenti esperienze. Cerri conosce molto bene la Serie B, ha accumulato ulteriore esperienza e, non a caso, ha parecchi estimatori tra i cadetti. Cagliari nel destino, dunque.

Già ci sarebbe stato un via libera del nuovo allenatore mentre la società, prima di annunciarlo, attende sviluppi per le eventuali cessioni degli altri attaccanti attualmente in rosa, vale a dire Joao Pedro (per il quale è in corso una trattativa con il Torino) e Leonardo Pavoletti.

A proposito di attaccanti: entro venerdì il Verona dovrà esercitare il diritto di riscatto per l’argentino Giovanni Simeone. La cifra (12 milioni) è stata già fissata l’estate scorsa al momento del prestito.

