Con l’inizio dell’anno nuovo il Comune di Mandas si prepara a celebrare uno dei suoi “illustri figli”, di cui proprio nel 2022 ricorre il centenario della nascita. Si tratta di Renato Raccis, uno dei campioni che la Sardegna ha regalato alla storia del calcio italiano.

Nato il 17 giugno 2022 a Mandas, Raccis è stato – ricorda l’amministrazione comunale - il primo capocannoniere sardo della Serie A.

Nella massima serie ha vestito le maglie del Livorno (nel 1942-43 e dal 1945 al 1947) e del Milan (1947-48) arrivando in entrambi i casi secondo alle spalle del Grande Torino.

Morì nel 1979, a soli 57 anni, e a lui è dedicato lo stadio del Comune.

Come detto, il 2022 sarà l’anno del centenario della nascita e il municipio guidato dal sindaco Umberto Oppus si prepara a celebrarlo con una serie di eventi.

Iniziative “sia per onorare la sua memoria sia per diffondere, come ebbe a scrivere l’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione del 90esimo della nascita, i valori veri e la passione per uno sport sano”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata