Il Cagliari prova a blindare Gaston Pereiro e Nahitan Nandez, al centro di alcune voci di mercato in questa finestra di gennaio.

A confermare l’intenzione del club di non privarsi dei due centrocampisti offensivi uruguaini, almeno non prima di giugno, è stato il direttore sportivo Stefano Capozucca, ai microfoni di Dazn, nel prepartita del match dell’Olimpico contro la ROma.

"Pereiro – ha spiegato il ds – è un giocatore di talento. Purtroppo in questi anni non ha avuto molto spazio perché è di difficile collocazione in campo. È stato importante per la salvezza dello scorso anno e nell'ultima gara contro il Bologna”.

Quanto a El Leon, lo stesso Capozucca ha tagliato corto: “Nandez è un calciatore del Cagliari. È reduce dal Covid-19 e ha fatto pochi allenamenti. Per questo non è partito titolare contro la Roma".

A meno di sorprese ci sarebbe dunque la conferma che i due calciatori della Celeste resteranno con la squadra di Mazzarri fino alla fine del campionato.

