Con l’ultimo decreto del governo che riduce dal 75 al 50% la capienza degli stadi e dal 50 al 35% quella dei palazzetti al chiuso mezza Serie A ha bloccato la vendita dei biglietti per le prossime partite, “in attesa di capire meglio” e rimodulare la disposizione dei posti.

Il provvedimento infatti avrà efficacia immediata, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dunque già dalle partite del 6 gennaio.

Anche la Samp ha bloccato i biglietti in vista della partita contro il Cagliari, e la Lega ha stoppato la vendita per Inter-Juve, la gara di Supercoppa in programma il 12 a San Siro. Dal Milan alla Roma, dal Napoli alla Juventus, quasi tutti i club hanno fermato temporaneamente la vendita dei biglietti.

C’è anche il caso limite di Roma-Juve, big match in programma all'Olimpico il 9 gennaio per il quale sono stati già venduti 12 mila biglietti in più della nuova capienza. Ora il club giallorosso dovrà decidere quali tifosi escludere e come rimborsarli.

Resta inoltre il nodo vaccino e super pass per gli atleti. Riguarda solo il 2% dei giocatori, quelli non vaccinati, ma potrebbero esserci diversi ricorsi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata