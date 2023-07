Il mercato dell’Olbia non accenna a fermarsi: dopo Montebugnoli e Bellodi, il club gallurese comunica di essersi assicurato le prestazioni di Mattia Motolese per il prossimo campionato di Serie C.

Il 19enne difensore centrale arriva in prestito dal Bologna. “La Società rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Mattia Motolese”, riporta il comunicato ufficiale dell’Olbia.

Classe 2004, Motolese è un difensore centrale di piede sinistro, ed è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bologna, dov’è approdato a 14 anni dalla natia Puglia: con la Primavera rossoblù, in cui ha giocato fino all’anno scorso, ha collezionato 65 presenze e un gol, catturando con le ottime prestazioni l’attenzione di Sinisa Mihajlovic, tecnico della prima squadra fino al settembre 2022.

Proprio col Bologna dei “grandi” Motolese vanta un paio di convocazioni tra campionato di Serie A e Coppa Italia, ma in carriera il giovane talento tarantino ha vestito anche la maglia azzurra, fino alla Nazionale Under 18.

