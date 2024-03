Fallita domenica la prova di Lucca, per provare a raddrizzare la stagione più brutta dal ritorno in Serie C l’Olbia ha a disposizione 7 giornate. Poche, che potrebbero essere tuttavia sufficienti, almeno a riacciuffare il treno dei playout.

Questo a condizione che i bianchi, penultimi con 22 punti, riprendano a vincere, da domenica e dalla sfida casalinga con la Recanatese. In occasione dello scontro diretto con la terzultima in classifica, avanti di 8 punti, definito nell’ambiente “vitale”, la società chiama a raccolta i tifosi con l’iniziativa del biglietto a 1 euro, valida per tutti i settori dello stadio “Nespoli”, promossa attraverso i canali social e “offerta” dalla nuova proprietà di SwissPro: per usufruirne, al momento della sottoscrizione del biglietto sull’apposito sito basterà inserire il codice SWISSPRO prima del pagamento. Mai come adesso l’Olbia ha bisogno del sostegno del suo pubblico.

Intanto, archiviato il giorno di riposo, la squadra è tornata ad allenarsi oggi al “Nespoli” con una doppia seduta agli ordini di Marco Gaburro. Il tecnico spera di poter ripartire domenica «con compattezza e dallo spirito mostrato contro la Lucchese». E, va da sé, da un risultato diverso.

