Il primo nome nuovo dell’Olbia per il prossimo campionato di Serie C è quello di Thomas Scapin: l’attaccante veneto, classe 2002, ha firmato un contratto che lo legherà al club gallurese per i prossimi 3 anni.

Contemporaneamente, l’Olbia ufficializza la conferma di Maarten van der Want, che vestirà di bianco per la nona stagione consecutiva. Giornata ricca di annunci questa per l’Olbia, che dopo il rinnovo di La Rosa, annunciato nel primo pomeriggio, ha comunicato in serata quello del 28enne portiere olandese, che ha prolungato fino al 30 giugno 2024, ma soprattutto l’acquisto del primo profilo nuovo della stagione 2023/24.

«La società rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Scapin», recita la nota. «Classe 2002, attaccante di piede destro, dal 2008 al 2020 cresce calcisticamente nel Cittadella, arrivando a collezionare 10 presenze con la formazione primavera sino al salto in Serie D con Campodarsego e Cartigliano, ed è con quest’ultima formazione», prosegue il comunicato ufficiale dell’Olbia Calcio, «che segna 10 reti in 30 partite (di cui 20 da titolare), guadagnandosi così il salto tra i professionisti. Il giovane attaccante si lega al club con un contratto di 3 anni. Benvenuto Thomas tra i Guardiani del Faro».

