L’ultimo colpo di mercato l’Olbia lo piazza in difesa ingaggiando Fabrizio Brignani: il 23enne centrale scuola Cremonese arriva a titolo definitivo dal Bologna, che ne deteneva il cartellino, con contratto biennale, come comunicato dal club.

"La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dal Bologna FC 1909 i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Fabrizio Brignani. Il difensore, nato ad Asola il 13 gennaio 1998, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2023", recita la nota ufficiale dell’Olbia Calcio.

"Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, nell'estate del 2016 Brignani passa al Bologna dove, in tre stagioni, totalizza 48 presenze e 7 reti nel campionato Primavera. Nella stagione 2018/2019 – si legge ancora – si trasferisce in prestito al Pisa in Serie C, esordisce nei professionisti e con 21 partite giocate e 1 rete (realizzata al "Nespoli" contro l’Olbia) contribuisce alla conquista della promozione in Serie B dei nerazzurri. Nella stagione seguente è in forza al Cesena sempre in Serie C (19 presenze), mentre nello scorso campionato si trasferisce alla Vis Pesaro dove mette insieme 31 presenze".

Il giocatore ha raggiunto la squadra in ritiro a Buddusò, ed era presente ieri, all’ex Scolastico di Olbia, in occasione della presentazione dell’Olbia alla città.

