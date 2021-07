Due acquisti per dare sostanza al reparto arretrato della neopromossa in serie B. A Sassari arrivano il difensore inglese Danielle Lea, classe 1994, e il portiere Miriam Ubaldi, classe 2002.

Davvero un bel colpo quello dell'ingaggio della britannica Danielle Lea, difensore tosto, dalla grande carica agonistica, capace di vincere tre contrasti su quattro come testimonia una statistica Figc. Proviene dalla Pink Bari, formazione di serie B. Prima di approdare in Italia Lea è cresciuta nell’Academy del Manchester United, poi è passata al Manchester City, Everton e in seguito al London Bees.

“Il campionato sarà molto competitivo e rappresenta una nuova ed importante sfida per me. Non vedo l'ora di far parte di quest’avventura: l’obiettivo per questa stagione è quello di aiutare la squadra ad ottenere la promozione e rimanere in serie A… alla quale, vista la sua importante storia, appartiene", ha dichiarato Lea

L'altro arrivo è quella della diciannovenne portiere Miriam Ubaldi, dopo due stagioni trascorse a Lugano, in Svizzera.

Queste le parole del neo portiere rossoblù: “La mia scelta è ricaduta senza perplessità sulla Torres femminile perché penso sia una buona opportunità per crescere, migliorarmi e per apprendere sempre qualcosa di nuovo. Mi aspetto una bella stagione con massimo impegno in primis da parte mia e poi vedremo cosa riserverà il futuro”.

