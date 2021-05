L'undicesima vittoria consecutiva vale il primato in serie C per la squadra sassarese che a Usini batte la vice capolista Arezzo 3-1 e aggancia la capolista Bologna, fermata sul pareggio dal Filecchio.

Ad andare in vantaggio sono state le ospiti: al 22' Ceccarelli con un diagonale da sinistra sorprende il portiere delle sassaresi.

La Torres ha pareggiato al 6' della ripresa grazie alla portoghese che in area ha resistito con ostinazione ai raddoppi dei difensori e poi è stata buttata giù. Di Bassano il penalty a mezz'altezza, angolato. Strepitosa la rete di Francesca Blasoni: un tiro a girare dai 25 metri che si è infilato al vertice sinistro.

Il gol della sicurezza per la formazione di Tore Arca è stato costruito con un triangolo stretto in area tra Gomes e Bassano: tocco della portoghese in scivolata ad anticipare il portiere e firmare la rete numero 20 della stagione. E va detto che in chiusura Marenic ha sparato alto dal dischetto la palla del possibile 4-0.

Vittoria anche dell'Atletico Oristano nel girone B: 2-1 sul campo dell'Accademia Spal. Le reti di Marras e Scalas consentono di raddoppiare il distacco sulla formazione ligure che occupa il quartultimo posto.

Sconfitta per il Caprera invece nel girone A: 3-0 sul campo del Genoa.

