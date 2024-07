Gabriele Bellodi è un nuovo giocatore del Rimini. L’ufficialità è arrivata oggi. Così, dopo Daniele Ragatzu, passato al Pontedera, l’Olbia perde un altro pezzo da novanta.

Il difensore scuola Milan, classe 2000, ha firmato con i biancorossi un biennale con opzione per il terzo anno, assicurandosi un’altra stagione tra i professionisti dopo la retrocessione in Serie D dell’Olbia, con cui ha esordito in Serie C a 18 anni e giocato nel campionato 2018/19 e, poi, dal 2022 allo scorso aprile.

«Il Rimini FC annuncia che Gabriele Bellodi, nativo di Mantova classe 2000, è un nuovo giocatore biancorosso. Difensore centrale, cresciuto nelle giovanili del Milan, ha esordito in Serie C con la maglia dell’Olbia a 18 anni – recita il comunicato ufficiale del Rimini – e oggi può vantare già 113 presenze in categoria. Proprio con l’Olbia, squadra in cui è tornato dopo le esperienze a Crotone e Alessandria, nella stagione appena conclusa ha collezionato 36 presenze e un gol. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione per il terzo anno».

Stando alle voci, l’Olbia avrebbe voluto trattenerlo per il prossimo campionato, ma le intenzioni sarebbero rimaste sulla carta, tanto che tra il club e il giocatore non ci sarebbe stato alcun contatto.

