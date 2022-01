Continuano in casa Cagliari le grandi trattative di calciomercato, in entrata e in uscita. Archiviate in difesa le pratiche Lovato, buon esordio a Genova, e Goldaniga, che si è negativizzato dal Covid e può unirsi ai compagni, ora si guarda ad altri reparti.

Il primo obiettivo resta Riccardo Calafiori, l’esterno usato col contagocce da Mourinho a Roma: Mazzarri lo vuole come alternativa a Dalbert, ma prima bisogna sistemare Lykogiannis. Il greco piace alla Samp, che in cambio vorrebbe dare un altro terzino, il sardo Murru, ma i rossoblù preferirebbero un centrocampista, Verre.

Un altro obiettivo a centrocampo è il granata Baselli: Mazzarri, che lo ha allenato, lo avrebbe convinto. Ma c’è distanza tra le due società sulla formula: il Cagliari vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, i granata una cessione a titolo definitivo.

Sul fronte entrate è calda la pista di Martin Satriano, attaccante di 20 anni che nell’Inter di Dzeko, Correa, Lautaro e Sanchez non trova spazio. Al Cagliari è sempre piaciuto, tanto che Giulini lo ha cercato in estate. Probabile una sua cessione in prestito. Un altro attaccante potrebbe arrivare dalla Salernitana: Federico Bonazzoli, 23 anni con 3 gol in 17 partite quest’anno. I discorsi con il club campano sono stati avviati all’interno dell’operazione che dovrebbe portare Caceres a Salerno.

Sul fronte uscite, oltre a Caceres e Godin (quest’ultimo vicinissimo all’Atletico Mineiro ma attualmente positivo al Covid), potrebbero partire Oliva (interessate Parma e Benevento) e Pereiro (in Argentina o al Nacional, nel suo Uruguay).

Poi c’è il capitolo Nandez, che sta vivendo un momento molto difficile. Sotto tutti i punti di vista: rendimento sin qui abbastanza deludente dopo la telenovela estiva, la denuncia per violenze della ex compagna, il Covid, da cui proprio oggi si è negativizzato, ha annunciato il club rossoblù. El Leon ha estimatori, soprattutto all’Inter e al Napoli: ma si va lontani dalle cifre richieste da Giulini in estate (36 milioni). La sua lunga telenovela, insomma, continua dopo una breve interruzione durante il calciomercato estivo.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata