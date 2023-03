Rientrato ieri notte da Brescia, il Cagliari pensa già alla sfida di venerdì sera alla Domus con l'Ascoli. Ma nonostante la vicinanza dell'incontro, Ranieri ha concesso un giorno di riposo ai rossoblù, che si ritroveranno ad Asseminello domani mattina.

Nella giornata odierna Pavoletti si è recato a Brescia, dove si è sottoposto a esami strumentali e visita specialistica da parte del Professor Benazzo, ortopedico e traumatologo.

Gli accertamenti hanno evidenziato una infiammazione all'articolazione della caviglia. Per il giocatore, già rientrato a Cagliari, ora sono in programma specifiche terapie, accompagnate da un programma di lavoro personalizzato. Quasi certa l'assenza con l'Ascoli, si spera in un rientro per la trasferta sul campo della Reggina.

Sempre domani verranno valutate le condizioni di Prelec (out per un fastidio agli adduttori accusato durante la rifinitura di sabato), Viola e Lella. Sempre out Rog, che deve recuperare da una elongazione al polpaccio rimediata contro il Genoa.

