La sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Fiorentina finisce 0-0.

Una partita alquanto avara di emozioni, con le squadre attente a non prendere rischi, senza vere occasioni da gol.

Per i rossoblù, però, un altro punto prezioso in chiave salvezza.

FORMAZIONI – Per la sfida contro la Viola mister Semplici manda in campo Cragno, Zeppa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis, Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Joao Pedro e Pavoletti.

Iachini risponde invece con Dragowski, Igor, Pezzella, Milenkovic, Caceres, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi, Koume e Vlahovic.

Direzione di gara affidata all’arbitro Mariani.

PRIMO TEMPO – Inizio di partita assai bloccato dal punto vista tattico, con le due squadre che si danno battaglia, tra alti e bassi agonistici, ma nella prima mezzora non arrivano occasioni, eccezion fatta per un colpo di testa alto di Pavoletti in avvio e uno fuori bersaglio di Caceres.

Un primo, timido brivido al 34esimo, quando Lykogiannis prova lo spunto a sinistra e mette palla dentro per Joao Pedro, che però impatta male e rimedia solo un corner. Poi è Zappa a provare la giocata, ma il suo tentativo da fuori viene anch’esso deviato in calcio d’angolo.

Si va al riposo a reti bianche, dopo un primo tempo assai avaro di emozioni.

SECONDO TEMPO – Le squadre tornano in campo per la ripresa a formazioni modificate: la Viola inserisce Terracciano al posto di Dragowski, colpito da problemi fisici a fine primo tempo, mentre Semplici inserisce Carboni al posto di Zappa, passando così alla difesa a tre.

Nonostante il cambio di modulo e le squadre che provano ad alzare il ritmo il copione però non cambia di molto: il match resta in stallo e le occasioni latitano.

Al minuto 67 lampo dei rossoblù: Duncan trova Joao Pedro in area, ma il tiro del brasiliano viene murato da Milenkovic.

Subito dopo Semplici procede alla seconda sostituzione: fuori Marin e dentro Deiola.

Ma la partita resta in stallo. All’82’ Semplici inserisce Cerri per Lykogiannis. Ed è proprio Cerri a ricevere un ottimo pallone da Deiola, sbagliando però lo stop e perdendo il tempo per battere a rete da buona posizione.

Mariani concede tre minuti di recupero. Ma le occasioni che sono mancate nei minuti regolamentari non arrivano neanche all’extra-time. Finisce 0-0 e rossoblù e viola si mettono in tasca un punto ciascuno.

