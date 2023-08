Ultima amichevole, poi si farà sul serio. Il Cagliari affronta il Brest nella quinta sfida del precampionato, dopo aver battuto Olbia, Roma Primavera, Juventus Next Gen e Como. Dopo aver concluso ieri il ritiro in Valle d’Aosta, i rossoblù scendono in campo allo stadio Francis-Le Blé di Brest. Dalla prossima settimana inizieranno gli impegni ufficiali, a partire dai trentaduesimi di Coppa Italia contro il Palermo (12 agosto alle 21.15).

Ranieri si affida al 4-3-3, con l’inedito tridente Di-Pardo-Pavoletti-Luvumbo . A centrocampo, tocca a Makoumbou, Sulemana e Deiola, in attesa del ritorno a pieno regime di Jakub Jankto. In difesa, Zappa giocherà a destra e Augello a sinistra, con Dossena e Obert al centro. In porta c’è Scuffet.

Ecco la diretta del match:

