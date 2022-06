Il futuro di Joao Pedro tiene in scacco il mercato del Cagliari. Il brasiliano, nonostante il pressing della Salernitana, non si smuove dalla sua posizione. Perché per il 10 di Ipatinga lasciare la Sardegna non è una scelta facile, dopo otto stagioni da protagonista. Solo un salto di qualità può portare Joao lontano dai colori rossoblù. E quel salto di qualità non lo può garantire il Monza, nonostante gli investimenti del presidente Berlusconi, e men che meno la Salernitana.

Verso la Germania

Un discorso che JP10 ha ribadito al presidente dei campani Iervolino e al ds De Sanctis. Che infatti sarebbero entrati nell’ordine di idee di cercare un’alternativa per l’attacco. Joao, però, non resterà al Cagliari, che, a un anno di distanza dalla scadenza del contratto, ha bisogno di monetizzare. E il club rossoblù ora ascolta le proposte che arrivano dall’estero, in particolare dalla Bundesliga, dove alcuni club (Wolfsburg ed Herta Berlino) sarebbero disponibili ad accontentare le richieste del Cagliari per il cartellino (10 milioni) e del giocatore per l’ingaggio (2,5 milioni a stagione).

L’attesa del Leon

A una settimana dall’inizio della preparazione, tutto da decidere anche il futuro di un altro big, Nahitan Nandez. El Leon ha murato il tentativo del Monza (dove approderanno invece Cragno e Carboni, il primo in prestito con riscatto e il secondo a titolo definitivo), con l’intenzione di giocare solo in un grande club. L’agente Bentancur da tempo flirta col Napoli, che però deve prima liberare un posto in mezzo cedendo Demme e, soprattutto, valutare se l’uruguaiano può essere l’uomo giusto per il sistema di gioco di Spalletti. Ma su Nandez restano vigili anche la Roma e, naturalmente, la Juventus, che già a gennaio aveva fatto un tentativo, naufragato dopo l’infortunio rimediato dal giocatore nella gara col Sassuolo in Coppa Italia.

Primi arrivi

Sul fronte acquisti, oltre ai rinforzi per l’attacco, il Cagliari ha ormai definito gli accordi per l’esterno Di Pardo e il play Viola. Per i due sono state già prenotate le visite mediche a Villa Stuart a inizio settimana e dopo potranno firmare i rispettivi contratti. Di Pardo arriva in prestito dalla Juventus con obbligo di riscatto in caso di promozione, mentre Viola è svincolato e firmerà un contratto di un anno con opzione per la seconda stagione sempre in caso di ritorno in Serie A. Sempre a centrocampo, continua il dialogo col Monza per Mazzitelli e Valoti, mentre in difesa oggi o domani potrebbe esserci l’ok di Carboni, il giovane esterno sinistro (classe 2003) di proprietà dell’Inter, che sembra preferire il Cagliari al Verona. Inoltre, continuano i contatti con il Cosenza per il macomerese Vigorito (che tornerebbe a Cagliari come vice di Radunovic) e il nuorese Florenzi, con il difensore Boccia, rientrato dal prestito all’Olbia, a fare il percorso inverso.

Uscite

Proseguendo nella politica del “nessuno è incedibile”, il Cagliari potrebbe lasciar partire Goldaniga, che è finito nel mirino del Bologna. Come per Joao Pedro, anche Walukiewicz e Rog potrebbero avere un futuro in Bundesliga.

Infine, manca ormai soltanto l’ufficialità per il passaggio di Marin all’Empoli e Cerri al Como.

