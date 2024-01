«Tutte le partite sono difficili, in più Cagliari sarà un ambiente infuocato per la scomparsa di Gigi Riva: dovremo essere al massimo per fare risultato».

Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della trasferta in Sardegna contro i rossoblù, anticipo del venerdì della 22esima giornata.

Il mister granata fa anche il punto sulla rosa: «Non ci saranno Djidji e Ilic, anche Soppy, Karamoh e Radonjic non verranno convocati e ho 15-16 calciatori dai grandi valori umani: nelle ultime undici partite abbiamo ribaltato una situazione che sembrava compromessa, vogliamo continuare Per quanto riguarda il mercato, «ripeto sempre la stessa cosa – ha sottolineato Juric - le entrate dipendono dalle uscite - conclude Juric - ed è inevitabile che qualcuno dovesse partire, andrebbe sostituito».

