Una maglia per l’eternità. Sarà bianca, come negli anni dello Scudetto, e non avrà gli sponsor. Al loro posto, sul petto, un quadrato con il numero 11.

È l’omaggio del Cagliari per Gigi Riva: i rossoblù hanno ottenuto, mediante un accordo con i partner, di poter “svuotare” la consueta maglia bianca, per riempirla col doveroso tributo a Rombo di Tuono. È così che gli uomini di Ranieri giocheranno contro il Torino, in quella che si preannuncia come una gara dal forte impatto emotivo.

Non la stessa con cui scenderanno in campo all’ingresso dagli spogliatoi: quest’ultima sarà più simile a quella indossata dal Cagliari nel campionato 1969-70.

