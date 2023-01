Da una parte il calciomercato, che sta imboccando il rettilineo finale (chiusura il 31 gennaio), dall'altra il campionato, che non dà tregua. Per il Cagliari è già antivigilia della sfida con la Spal, in programma venerdì sera (ore 20.30, arbitro il teramese Paterna) alla Domus.

Ranieri, dopo Rog e Mancosu, potrebbe ritrovare anche Viola. L'ex Benevento oggi si è allenato parzialmente in gruppo e punta a strappare un posto tra i convocati, anche se il suo futuro sembra ormai portarlo alla Reggina.

Niente da fare per capitan Pavoletti, anche oggi in personalizzato e che spera di tornare a disposizione per la trasferta di Modena o la gara casalinga contro il Benevento. In personalizzato anche Goldaniga e Di Pardo, anche loro (come il lungodegente Deiola), indisponibili per la Spal.

Domani mattina la rifinitura che porterà alla gara contro la formazione di De Rossi. Dubbi soprattutto per l'attacco, dove si riproporrà il ballottaggio tra Falco e Luvumbo per affiancare Lapadula.

