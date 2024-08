Primo tempo complicato del Cagliari, che va al riposo sotto 1-0 a Lecce. Ma dal 45' i padroni di casa sono in dieci: espulso Dorgu.

Nicola conferma la formazione iniziale vista col Como, ma la prestazione non è la stessa del primo tempo di lunedì. Un retropassaggio errato di Mina al 7’ manda in porta Krstovic, che salta Scuffet ma attende troppo per calciare e quando lo fa prende Luperto che salva quasi sulla linea un gol che sembrava fatto. La risposta è di Luvumbo: al 15’ ruba palla a Baschirotto e si invola, sinistro sulla traversa.

Il Lecce va in gol al 26’, suo primo in campionato: schema da corner, sponda di Gaspar e Krstovic anticipa l’ex Piccoli per toccare in rete da due passi. Subito dopo chance per Luvumbo, sul cui sinistro una deviazione impedisce l’1-1, dall’angolo Piccoli di testa a lato. Dorgu al 37’ manca il 2-0 non sfruttando un’uscita a vuoto di Scuffet.

La potenziale svolta in vista della ripresa è al 45': dura entrata col piede a martello di Dorgu sulla caviglia di Prati, l'arbitro Fabbri dà giallo ma richiamato al VAR cambia in rosso. E prima dell'intervallo (47') Azzi va vicino al pari su cross da sinistra bucato da Gallo.

