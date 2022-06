Sirene tedesche per Marko Rog. Il centrocampista croato non vuole perdere il treno per i Mondiali in programma dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar, cerca quindi una soluzione che gli consenta di restare sotto i riflettori e la Bundesliga (dove ha diversi estimatori) potrebbe fare al caso suo.

Sente, però, un debito di riconoscenza nei confronti del Cagliari dopo il doppio infortunio al crociato in un anno e, allo stesso tempo, il club rossoblù non vuole lasciarlo andar via a cuor leggero.

Ecco perché, se la cessione dovesse concretizzarsi, sarebbe quasi certamente con un prestito secco. Al massimo con un’opzione di riscatto alto per la squadra che lo accoglierebbe e un contro-riscatto in favore del Cagliari. Quasi un arrivederci in Serie A tra un anno.

Ufficializzata intanto la cessione a titolo definitivo del portiere Guglielmo Vicario all’Empoli per 8 milioni.

© Riproduzione riservata