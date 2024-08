Il Cagliari sta per lasciare il ritiro estivo in Valle d’Aosta.

Venerdì mattina, dopo l’ultimo allenamento, il trasferimento a Modena, dove sabato giocherà al “Braglia” la terza amichevole lontano da Assemini. Sempre sabato in serata il rientro in Sardegna.

Nella seduta di questa sera, ancora fuori Luperto, Veroli e Viola, affaticati e in fase di recupero. Si sono allenati fuori dal gruppo Di Pardo, Delpupo e Pereiro in uscita, Lapadula non ha disputato la partitella finale.

Mercato: Kourfalidis si trasferisce ufficialmente e definitivamente al Cosenza, con il Cagliari che conserva la prelazione in caso di cessione. Radunovic – in prestito – passa al Bari.

