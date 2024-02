Quattordici gol del Cagliari nell’amichevole giocata questo pomeriggio al Crai Sport Center con il Calcio Pirri.

Allenamento personalizzato per Sulemana, lavoro specifico per Azzi, Dossena, Pavoletti e Zappa. A bordo campo anche il nuovo arrivato Mina, che ha salutato i nuovi compagni e ha svolto un breve allenamento. Ranieri ha schierato Wieteska, Hatzidiakos e Obert davanti a Scuffet, in mezzo Di Pardo e Augello sugli esterni, con Deiola e Prati in mediana. Davanti Viola a sostegno di Petagna e Lapadula. Proprio gli uomini d’attacco sono stati i protagonisti del pomeriggio. Apre subito le marcature Petagna, poi intorno alla mezz’ora c’è una doppietta di Viola. La doppietta di Petagna, altri due gol di Lapadula e Deiola chiudono la prima frazione sul 7-0 per la gioia dei presenti sugli spalti.

Nella ripresa ci sono Radunovic, Makoumbou e Nandez per Scuffet, Viola e Prati. Arrrivano altri sette gol con Petagna (tre, cinque in totale), Lapadula (uno, tre in totale), Deiola (doppietta totale), Augello e un autorete di Lai per il definitivo 14-0.

