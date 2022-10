Cagliari: ci sale e chi scende dopo il ko rimediato contro l’Ascoli.

Chi sale: Leonardo Pavoletti

Tra tutti i cross fatti dalla trequarti ieri ad Ascoli, ne sarebbe bastato magari uno solo - ma mirato e dal fondo - per la sua testa fatata. A volte, la strategia del Cagliari sembra quasi ignorare le doti balistiche dell’attaccante livornese, che prova così ad arrangiarsi tra sportellate e palle sporche. Che poi serve anche quello per conservare gli equilibri e far respirare la squadra. Ma è un altro gioco. Un’altra storia. Stavolta, si è consolato con il primo sigillo stagionale, un gol di rapina. E lo ha segnato nell’unica partita che ha giocato dall’inizio alla fine e con Lapadula contemporaneamente in campo. Sarà un caso?

Chi scende: Boris Radunovic

Proprio lui, il salvatore della patria in più di un’occasione, forse l’uomo in più del Cagliari in questo ultimo tribolato mese. Sino alla gara dell’altro ieri al “Del Duca”, appunto, clamorosa, surreale. Con due errori al limite dell’imbarazzo (il primo con la complicità dei compagni di reparto, va detto) ha servito la vittoria su un piatto d’argento all’Ascoli. Piantato in porta poi, ha temporeggiato nelle uscite e anche in diverse palle vacanti non ha certo dimostrato la stessa reattività o la sicurezza che lo hanno spesso contraddistinto. E se a perdere colpi è anche il portiere, la salita si fa sempre più ripida per i rossoblù.

