Dopo la sosta per le Nazionali, torna in campo anche il Campionato Primavera 1. Domani mattina (ore 11) il Cagliari di mister Fabio Pisacane affronterà, al CRAI Sport Center di Assemini, il Lecce che nella gara d'andata aveva conquistato la vittoria per 3-0 ai danni dei rossoblù.

E proprio in vista del match contro i pugliesi, il tecnico degli isolani ha commentato così quella che sarà la sfida di domani: «Domani ci aspetta una gara molto impegnativa, contro un avversario tosto, con struttura e qualità. Ma noi siamo pronti. Ci stiamo preparando con fame, concentrazione e un forte senso di appartenenza. Conosco bene i miei ragazzi, so cosa portano dentro. Stiamo costruendo qualcosa che va oltre i risultati: un’identità chiara, spirito di sacrificio e la voglia costante di migliorarsi. Partite come questa rappresentano il terreno perfetto per dimostrare chi siamo davvero. Abbiamo rispetto per il Lecce, ma anche e soprattutto per il lavoro che svolgiamo ogni settimana. E chi ha rispetto per sé stesso, non ha paura di nessuno».

Pisacane per Cagliari-Lecce dovrà fare a meno dello squalificato Pintus e degli infortunati Vinciguerra, Soldati e Nunn.

Nel frattempo la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla 32ª alla 34ª giornata del Campionato Primavera 1. Il calendario riguarda, naturalmente, anche la compagine isolana che in quelle gare avrà come avversarie Sampdoria, Juventus e Genoa. Di seguito le date e gli orari scelti:

Sampdoria-Cagliari , sabato 5 aprile 2025, ore 13;

, sabato 5 aprile 2025, ore 13; Cagliari-Juventus , domenica 13 aprile 2025, ore 13;

, domenica 13 aprile 2025, ore 13; Cagliari-Genoa, sabato 19 aprile 2025, ore 13.

