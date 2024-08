Debutto in campionato amaro per il Cagliari Primavera, che al Tre Fontane di Roma ha incassato una pesante sconfitta contro i giallorossi per 4-1. I padroni di casa della Roma si sono imposti sui rossoblù che, nonostante i vari tentativi, non sono riusciti a cambiare il trend della gara, penalizzati anche dall'espulsione di Malfitano in chiusura del primo tempo, costringendo i ragazzi di Pisacane all'inferiorità numerica per tutta la seconda frazione del match. Da segnalare, inoltre, la presenza di Paredes tra le fila romaniste, che hanno potuto usufruire dell'uomo di Daniele De Rossi in quanto squalificato per Cagliari-Roma di Serie A.

La gara. Dopo un'ampia fase di studio durata ben 24 minuti, ecco che la partita si sblocca: Coletta, dalla trequarti avversaria, controlla bene il pallone e calcia col destro teso, portando in vantaggio la Roma. La risposta del Cagliari non si fa attendere troppo ed al 27' Bolzan, ex di giornata, approfitta di una sbavatura difensiva della compagine allenata da Falsini, pareggiando i conti. Il raddoppio giallorosso viene siglato al 44', ancora da Coletta. Il parziale all'intervallo è di 2-1. Nella ripresa nuovamente Bolzan protagonista al 50', ma il giovane sardo trova la traversa a negargli la gioia. Al 72' sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore dei romanisti, Coletta si libera della marcatura di Vinciguerra e insacca il suo tris personale. La parola fine sull'incontro viene messa al 79': Ienco si rende pericoloso dalle parti di Auseklis e prova il tiro; Cogoni, nel tentativo di spazzare, devia la palla in rete.

