Una vittoria importante quella che la Primavera del Cagliari ha conquistato questo pomeriggio al CRAI Sport Center contro la Roma. Nonostante lo svantaggio iniziale, i rossoblù sono riusciti a pareggiare prima e ribaltare poi la gara grazie alle reti di Achour e Trepy. Tre punti che pesano non solo in chiave campionato, ma proprio per quanto riguarda l'intera compagine che già da domani si focalizzerà sul prossimo impegno, la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. «Questa vittoria ci dà una grande carica per affrontare la Juventus. Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo continuare a lavorare con la stessa fame e determinazione per fare bene anche contro una squadra così forte», così ha commentato Fabio Pisacane già puntando il mirino sull'appuntamento di mercoledì.

Il mister dei cagliaritani, però, oggi può festeggiare quanto ottenuto sul campo dai suoi ragazzi grazie ad una stupenda prestazione: «Nonostante l’inizio difficile, con il gol subito subito, la squadra ha mantenuto la calma. Non ci siamo mai lasciati sopraffare e abbiamo continuato a seguire il piano di gioco, riuscendo poi a ribaltare la situazione. È stata una prova importante, sotto vari aspetti. La squadra ha mostrato grande determinazione e ha affrontato l’avversario con coraggio, senza farsi intimidire. Abbiamo vinto grazie al gruppo».

Non solo il pieno bottino è fonte di soddisfazione oggi. Un'altra nota dolce infatti è la titolarità di Matteo Langella, rimasto fuori dal terreno di gioco per buona parte del campionato a causa di un infortunio. E sul rientro del terzino, Pisacane si è espresso così: «Siamo molto soddisfatti del recupero di Langella, è un grande passo avanti. È un merito anche dello staff tecnico che ha lavorato duramente per aiutarlo a tornare al meglio. Inoltre, voglio sottolineare il contributo di Nicola Grandu, che ha dato una grande mano alla squadra nel lungo periodo in cui Langella è stato assente».

Ora concentrazione massima sull'incontro con la Juventus, c'è una finale da conquistare. Appuntamento mercoledì 12 marzo, ore 15, al CRAI Sport Center di Assemini.

