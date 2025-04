È il gran giorno, quello che ormai la Primavera del Cagliari aspettava da tempo. La tanto attesa finale di Coppa Italia di categoria sta per diventare realtà. All'Arena Gianni Brera di Milano, calcio d'inizio per le ore 15, i rossoblù scenderanno in campo per l'ultimo capitolo della competizione. Davanti a loro il Milan che non farà sconti a nessuno.

Vinciguerra e soci dovranno essere bravi a gestire ogni situazione, da quelle riguardanti l'atteggiamento e l'approccio alla gara alle emozioni che un match così importante può portare. «Siamo arrivati fin qui con il lavoro, con l’unione e con la forza del gruppo. Ora ci giochiamo una finale, che è un premio ma anche una responsabilità. I ragazzi hanno dato tutto durante la stagione e meritano di vivere questa partita con orgoglio, serenità e fame. Affrontiamo un avversario forte, ma noi sappiamo chi siamo. Non ci resta che fare quello che sappiamo fare: essere squadra. E onorare ogni secondo di questa finale con la testa, con il cuore… e con il Cagliari dentro. Non avremo a disposizione gli infortunati Soldati e Nunn, per il resto i ragazzi sono tutti convocati», così il tecnico Pisacane ha commentato l'incontro di questo pomeriggio.

La sfida verrà trasmessa in diretta radio anche su Radiolina, grazie alla voce di Lele Casini.

