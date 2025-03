Manca una settimana esatta a uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione per la Primavera del Cagliari. Mercoledì 12 al Crai Sport Center di Assemini, alle ore 15, i giovani di Fabio Pisacane scenderanno in campo per la semifinale di Coppa Italia Primavera contro la Juventus. L'accesso alla semifinale è arrivato al termine di un match al cardiopalma contro la Fiorentina, detentrice del titolo, con la vittoria ai rigori.

Ora per i rossoblù c'è un sogno da realizzare: conquistare la finale che si giocherà contro la vincente della sfida Milan-Lecce. Ma non sarà sicuramente facile ottenere il passaggio del turno. La gara secca contro i bianconeri sarà ricca di insidie, ci sarà da faticare in campo e non solo.

Anche l'aiuto del pubblico sarà fondamentale e nel richiedere sostegno da parte dei propri tifosi, la società del patron Tommaso Giulini ha aperto la vendita dei biglietti per l'incontro con i seguenti prezzi:

- Tribuna “Carlo Enrico Giulini” posti a sedere

Intero: 5 euro

5 euro Promo abbonati: 3 euro

- Posti in piedi

Intero: 3 euro

3 euro Promo abbonati: 1 euro

