Per l’arrivo in prestito di Pobega dal Milan è quasi fatta, l’affare potrebbe essere perfezionato nei prossimi giorni. Cerri invece è andato al Como, in serie B, sempre in prestito.

Queste le ultime trattative a due settimane dalla chiusura del calciomercato. Altri tre giocatori sono dati in uscita, e si tratta di tre pedine importanti, anche se tutto è da definire: parliamo di Godin, Nandez e Simeone. Il difensore potrebbe andare al Betis, per Nandez si fa strada il Tottenham, che ora ha più possibilità dell’Inter. Cholito potrebbe andare al Marsiglia, e al suo posto arriverà qualcuno: forse Nzola dello Spezia.

Poi ci sono l’infortunio di Rog e il mancato arrivo di Nainggolan, che rendono necessari dei rinforzi in mezzo al campo.

Non solo Pobega, si guarda ancora in Uguguay, e nel mirino c’è il classe 1999 Martinez del Nacional Montevideo. Ma si pensa anche a Mancosu, bandiera del Lecce, in rotta con i salentini. Per il giocatore sarebbe un ritorno a casa: aveva esordito, con gol, in A con la maglia rossoblu nel 2007, lanciato da Nedo Sonetti.

Oggi pomeriggio riprendono gli allenamenti in vista dell’esordio in campionato, a Cagliari lunedì 23 contro lo Spezia. Semplici in questi giorni dovrà sciogliere i dubbi di formazione: più offensiva con Pereiro e Joao Pedro assieme a Pavoletti? O con un centrocampista in più (Deiola) per liberare le incusrsioni di Marin?

(Unioneonline/L)

