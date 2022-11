Per una volta, la vittoria viene prima di tutto, anche della prestazione.

Lo sa bene Fabio Liverani, che alla vigilia della sfida di domani col Pisa carica il Cagliari: “La squadra in settimana si è allenata bene e siamo andati in ritiro perché sappiamo che questo è un momento importante, in cui dobbiamo curare i dettagli. Dopo ci sarà la sosta, si possono fare anche questi sacrifici”.

Fuori Goldaniga, Pavoletti e Falco, il tecnico tiene il dubbio su Mancosu: “Sta bene, ha fatto due allenamenti. Difficile possa giocare 90 minuti, devo capire se farlo partire dall’inizio o a gara in corso. Di certo, giocheremo con giocatori offensivi, anche se davanti siamo contati. Ma dobbiamo essere propositivi perché la vittoria ci manca troppo”.

Un Cagliari che riparte dal 2-2 di Bolzano: “Dobbiamo trasferire la rabbia in campo. Il Pisa è una squadra in forma, ha un allenatore che lo fa giocare bene e lo rispettiamo. Ma abbiamo la qualità per prenderci i tre punti, possiamo e dobbiamo vincere”.

