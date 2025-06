In attesa di sciogliere il nodo dei riscatti di Caprile, Adopo e Piccoli, il Cagliari starebbe pensando – oltre che a Cancellieri – anche a un altro giocatore per rafforzare l’attacco. Si tratta di Giuseppe Ambrosino, di proprietà del Napoli, punta della nazionale Under 21 che sta disputando gli Europei in Slovacchia.

Nella scorsa stagione era in prestito al Frosinone, dove ha collezionato 37 partite e messo a segno 5 gol. Ora sarebbe finito sul taccuino del club rossoblù e che starebbe lavorando per portarlo in Sardegna in prestito.

Ai saluti, invece, Tommaso Augello, che piace sia al Palermo di Pippo Inzaghi sia alla Cremonese. La decisione del giocatore sulla destinazione dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

(Unioneonline)

