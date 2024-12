Natale di riposo per il Cagliari, con la squadra che ha avuto il giorno libero da parte di Davide Nicola e del suo staff. Il “rompete le righe” è arrivato dopo l’allenamento di ieri, con la possibilità di passare la vigilia in famiglia e tutta la giornata di oggi. Il prossimo incontro è sabato alle 18 alla Domus contro l’Inter, per la penultima del girone d’andata di Serie A.

Domani mattina la ripresa al Crai Sport Center di Assemini, dove l’osservato speciale sarà Yerry Mina. Il difensore colombiano è uscito al 72’ della partita di domenica scorsa a Venezia per un fastidio al polpaccio sinistro: lunedì ha fatto defaticante coi compagni, mentre ieri si è allenato a parte. Ci sono due sedute, quella di domani e la rifinitura di venerdì, per valutare la sua presenza: al momento è in dubbio.

Se per Mina ci sono ancora possibilità di recupero, per Zito Luvumbo è improbabile un inserimento fra i convocati: non ha ancora superato la distorsione alla caviglia riportata undici giorni fa contro l’Atalanta. Per Cagliari-Inter previsto il tutto esaurito, con circa 16.400 spettatori alla Domus: biglietti andati a ruba dall’apertura del 12 dicembre, anche per il settore ospiti.

