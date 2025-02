SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-PARMA

Primo tempo non certo entusiasmante di Cagliari-Parma: è 0-0 il risultato con cui si va all’intervallo, di Mina la migliore occasione con un palo di testa.

Parma che parte propositivo, al 9’ su punizione Bernabé va vicino alla traversa della porta difesa da Caprile. Passano novanta secondi e Camara, servito in area sulla sinistra, salta secco Zappa e trova sul suo tiro il muro provvidenziale di Luperto.

Il Cagliari si fa notare per la prima volta al 22’: Adopo si libera bene di un avversario a centrocampo, gran filtrante a sinistra per Felici che entra in area e calcia col mancino, Suzuki mette in angolo. Dalla bandierina cross sul secondo palo, Mina è solissimo e colpisce di testa a botta sicura con palo a Suzuki battuto. Dall’altra parte ancora Camara a superare Zappa, tiro-cross molto insidioso ma non trova i compagni o la porta. Rischia invece tantissimo Suzuki al 26’, va in presa alta su cross di Augello e perde il pallone ma il rimpallo gli permette di recuperarlo.

Alla mezz’ora contrasto (sul pallone) fra Djurić e Felici, ha la peggio l’attaccante del Parma che si ferma e chiede subito il cambio: dentro Bonny. Al 38’ farebbe gol, ma Camara (che gli serve l’assist) è in netto fuorigioco e l’assistente segnala appena la palla entra in rete.

Si va al riposo dopo un minuto di recupero. Sull’altro campo, Lazio-Monza 1-0.

