"Nandez? È una telenovela che va avanti da parecchie sessioni di mercato, siamo a tre giorni dalla chiusura, per noi è un giocatore importantissimo per lottare per salvarci. È una situazione complicata".

Così il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, sulle voci di mercato che coinvolgono El Leon uruguaiano, dato nel mirino della Juventus e di altre big.

Ma per il numero uno rossoblù, che ha parlato all’uscita dall’assemblea della Lega, difficilmente il centrocampista lascerà la Sardegna, almeno in questa finestra di gennaio.

"È stato l'investimento più importante nella storia del club – ha spiegato Giulini – e vorremmo recuperare quello che abbiamo investito e sono stati tanti soldi. Di richieste od offerte ufficiali non ne abbiamo ricevute, leggo di nomi di contropartite tecniche ma non siamo interessati. E poi dovremmo sostituirlo con un centrocampista importante”. Insomma, ha ribadito Giulini: “È molto complicato che vada via, la vedo molto difficile".

Il presidente ha anche parlato dell’arrivo dal Torino di Baselli: "Sono contento – ha dichiarato il presidente rossoblù – era da tempo che stavamo seguendo il giocatore, ha fatto bene con Mazzarri al Torino e sono sicuro che ci darà una mano da qui a fine stagione".

