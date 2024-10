Otto fra pali e traverse in sei giornate, gli ultimi due ieri con Sebastiano Luperto e Roberto Piccoli. Il Cagliari che si è sbloccato ieri a Parma di certo non ha un buon rapporto coi legni: è la squadra che ne ha colpiti di più – per distacco – in questo inizio di Serie A.

Un dato che fa impressione se, in aggiunta, lo si confronta coi cinque principali campionati europei. I rossoblù sono dietro soltanto al Barcellona, che ne ha colpiti dieci giocando però due partite in più, otto contro le sei della squadra di Davide Nicola. Ma con una differenza sostanziale: i blaugrana in Liga sono primi con sette vittorie su otto.

Dopo il Cagliari figurano altre due big europee, il Bayern Monaco con sei pali (su cinque giornate di Bundesliga, è in testa alla classifica) e il Manchester City con cinque (su sei giornate di Premier League, dove è secondo). Assieme agli inglesi anche la Real Sociedad, quattordicesima nel campionato spagnolo.

In Serie A non c'è partita: il Cagliari ha - non certo in maniera fortunata - doppiato tutte le altre avversarie. Dopo sei giornate dietro gli otto pali e traverse dei rossoblù ci sono i quattro colpiti da Atalanta, Lazio e Roma. Tutte e venti le squadre ne hanno preso almeno uno, con Bologna, Empoli, Genoa, Inter e Venezia a chiudere la classifica.

Il palo, peraltro lo stesso della porta di Suzuki, di Luperto (prima del gol annullato a Mina) e Piccoli (sempre nel primo tempo) poteva portare a ulteriori recriminazioni per il Cagliari, e sul gol di Marin l’incrocio ha dato una mano col rimbalzo in rete. Ma ci ha pensato proprio Piccoli a cancellare ogni discorso sulla fortuna, col pesantissimo gol 53’’ dopo il pareggio del Parma valso la prima vittoria in campionato.

