Dopo la vittoria per 2-1 contro il Racing Strasburgo, un’altra amichevole internazionale per il Cagliari di Fabio Liverani in vista dell’avvio della stagione.

Domenica 31 luglio, ore 19.45, i rossoblù sono attesi in Inghilterra, allo stadio di Elland Road, per un test di prestigio contro il Leeds.

Nell’ultima seduta di allenamento ad Asseminello, la squadra ha svolto lavori di agilità e rapidità, poi spazio alla tattica e a una partita a tema giocata su campo ridotto.

Nelle prossime ore la partenza per il Regno Unito.

Sono 22 i giocatori convocati da Liverani, compreso il nuovo arrivato Gianluca Lapdula. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI

Simone Aresti, Boris Radunović

DIFENSORI

Giorgio Altare, Salvatore Boccia, Franco Carboni, Alessandro Di Pardo, Edoardo Goldaniga, Adam Obert, Sebastian Walukiewicz, Gabriele Zappa

CENTROCAMPISTI

Nicolò Cavuoti, Paolo Faragò, Christos Kourfalidis, Nunzio Lella, Antoine Makoumbou, Nicolas Viola

ATTACCANTI

Gianluca Contini, Gianluca Lapadula, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti, Gastón Pereiro, Andrea Pulina.

