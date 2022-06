Nuovo rinforzo per la mediana del Cagliari Calcio.

Il club rossoblù ha infatti ufficializzato l’arrivo di Alessandro Di Pardo, che si trasferisce in Sardegna dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A.

IL CURRICULUM – Classe 1999, romagnolo, dopo le esperienze nelle giovanili di Rimini e Spal, nell’estate 2017 Di Pardo passa nella Primavera della Juventus.

L’anno successivo debutta tra i professionisti con la Juventus U23: qui totalizzerà in tre stagioni 75 presenze e 2 reti, conquistando la Coppa Italia Serie C 2019-20.

Il 27 gennaio 2021 fa il suo esordio in prima squadra nella vittoria casalinga di Coppa Italia contro la Spal; a seguire, il 22 febbraio, arriva anche il debutto in Serie A (Juventus-Crotone 3-0).

Gioca in prestito nel Vicenza, 16 gare e 1 gol, la prima parte della stagione appena trascorsa. Chiude il campionato cadetto nel Cosenza (14 partite) dove contribuisce al raggiungimento della salvezza.

CARATTERISTICHE – Quanto alle caratteristiche, Di Pardo è considerato un giocatore duttile, che ha dalla sua, sottolinea il comunicato del Cagliari, “tecnica, atletismo e voglia di emergere”.

