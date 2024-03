Doppia tegola per il Cagliari, che domani a Monza dovrà rinunciare anche ai due rinforzi del mercato di gennaio, Mina e Gaetano.

Il colombiano si era fermato durante l'allenamento di giovedì per un fastidio al polpaccio sinistro. Mina anche oggi ha sentito fastidio e lo staff medico ha preferito lasciarlo a casa. Niente da fare anche per Gaetano, che si era fermato per un problema all'adduttore nel primo tempo della gara con la Salernitana. Anche oggi, durante la rifinitura, l'ex Napoli ha lavorato in personalizzato e sfrutterà la pausa per recuperare al meglio.

Mina e Gaetano allungano una lista di indisponibili che comprende anche Luvumbo, Petagna, Pavoletti e Mancosu, mentre torna a disposizione Sulemana.

Questa la lista completa con i ventidue giocatori convocati per Monza.

Portieri:

Scuffet, Aresti, Radunovic

Difensori:

Zappa, Di Pardo, Wieteska, Hatzidiakos, Obert, Dossena, Augello, Azzi

Centrocampisti:

Nandez, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Sulemana, Makoumbou

Attaccanti:

Lapadula, Shomurodov, Oristanio, Kingstone.

