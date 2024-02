Sarà Luca Pairetto di Nichelino a dirigere Cagliari-Napoli, match in programma per domenica alle 15 all’Unipol Domus. Il fischietto piemontese ha già diretto tante volte i rossoblù, addirittura diciassette. Tra i precedenti, cinque vittorie per i sardi, con quattro pareggi e otto sconfitte. L’ultimo, in particolare, è quello che il Cagliari ricorda più volentieri: la rimonta contro il Frosinone, da 0-3 a 4-3, dello scorso 29 ottobre. Pairetto sarà coadiuvato da Rossi e Mastrodonato, e al Var ci sarà Marini, lo stesso della sfida contro la Salernitana (col rigore concesso ai granata nel recupero).

Questo il programma completo della ventiseiesima giornata:

Venerdì

20.45 Bologna-Hellas Verona (Abisso)

Sabato

15.00 Sassuolo-Empoli (Aureliano)

18.00 Salernitana-Monza (Fabbri)

20.45 Genoa-Udinese (Fourneau)

Domenica

12.30 Juventus-Frosinone (Rapuano)

15.00 Cagliari-Napoli (Pairetto)

18.00 Lecce-Inter (Doveri)

20.45 Milan-Atalanta (Orsato)

Lunedì

18.30 Roma-Torino (Sacchi)

20.45 Fiorentina-Lazio (Guida)

Classifica

Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Atalanta 45*, Bologna 45, Roma 41, Fiorentina 38, Lazio 37*, Napoli 36*, Torino 36*, Monza 33, Genoa 30, Lecce 24, Udinese 23, Empoli 22, Sassuolo 20*, Hellas Verona 20, Cagliari 19, Salernitana 13.

*una partita in meno

