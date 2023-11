Cagliari avanti 1-0 all'intervallo sul Monza grazie al gol di Dossena su azione d'angolo.

Ranieri sorprende, ripresentando la difesa a tre con il greco Hatzidiakos in campo al posto di Jankto, unico cambio rispetto alla formazione anti-Juve. Il Cagliari si schiera quindi con un 3-4-2-1 speculare al Monza. I brianzoli partono bene e dopo 3' D'Ambrosio impegna Scuffet di testa su azione d'angolo.

Poi crescono i rossoblù, trascinati da Viola. Che al 9' impegna Di Gregorio e, sull'angolo successivo, mette in mezzo una palla che Goldaniga indirizza in porta. Sulla parata il più veloce è Dossena, che sblocca il punteggio e realizza la seconda rete di fila dopo quella di Torino.

Cagliari padrone del campo, con Viola che colleziona angoli. Dall'altra parte, Scuffet salva su Birindelli. Nel finale, punizione del solito Viola che fa gridare al gol, ma la palla finisce sull'esterno della rete. Il primo tempo si chiude così sull'1-0.

Alberto Masu

IL PRE PARTITA

Superata l’ultima sosta del 2023, il Cagliari si prepara al tour de force finale che vedrà la Serie A impegnata – senza pause – sino al termine dell’anno. Quest’anno, infatti, il calendario non prevede interruzioni natalizie.

I rossoblù ospitano il Monza nel lunch match della domenica, a caccia di punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica, e rispondere alla Salernitana che, nell’anticipo, ha sconfitto la Lazio di Sarri. Sfida importante per i brianzoli, che con una vittoria potrebbero addirittura agganciare l’Atalanta e la Fiorentina al quinto posto, in attesa di Roma e Bologna. Queste le scelte di formazione dei tecnici, Claudio Ranieri e Raffaele Palladino.

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Goldaniga; Zappa, Prati, Makoumbou, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo. All.Ranieri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All.Palladino

