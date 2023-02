L'arbitraggio inadeguato di Daniele Perenzoni stasera in Modena-Cagliari lascia inevitabilmente molto scontenti i rossoblù. Pur rimanendo signorile, Claudio Ranieri non capisce come il direttore di gara abbia potuto dare il secondo giallo a Marko Rog: «Stavamo andando in contropiede, semmai il fallo l'abbiamo subito», ha detto il tecnico. «A prescindere dal giallo io credo che l'arbitro abbia sbagliato, ma ha sbagliato anche all'inizio invertendo qualche fallo sciocco. Da lì è andato in difficoltà, peccato: è giovane e si farà».

Da parte sua anche un elogio alla squadra, nonostante la sconfitta per 2-0: «Ho detto ai miei ragazzi che sono orgoglioso di loro, perché in difficoltà e in dieci contro undici contro un avversario forte hanno dato tutto: questo per me è sufficiente. Era una partita giocata molto intensamente, con scontri non oserei dire duri ma su un terreno così scivoloso magari si arrivava in ritardo. Eravamo in controllo, sia noi sia loro, il rigore ha cambiato la gara e l'espulsione l'ha cambiata totalmente».

Migliorare ancora. Prima sconfitta per Ranieri dal suo ritorno a Cagliari, dopo sette punti nelle prime tre partite. Sul fatto di dover crescere in trasferta l'allenatore romano puntualizza: «Io devo lavorare su tutto. È un mese che sto lavorando, devo migliorare tutte le componenti che ho a disposizione. Cercheremo di fare del nostro meglio: oggi è andata male, pazienza».

L'avversario. Festeggia da ex Attilio Tesser, che a Cagliari fu esonerato da Massimo Cellino dopo la prima giornata nel 2005-2006 (sconfitta a Siena). L'allenatore del Modena ammette l'errore di Perenzoni sul secondo giallo a Rog: «Siamo stati avvantaggiati, forse, da un episodio dubbio sulla loro espulsione, ma era alla fine di un primo tempo dove avevamo fatto bene. Io non l'ho rivisto, dal campo a velocità naturale dico che forse siamo stati fortunati. Probabilmente non c'era, oggi c'è venuto a favore e siamo stati fortunati ma nei quarantacinque minuti precedenti abbiamo fatto bene. Abbiamo sofferto di più nella parte centrale della ripresa». Sulla partita: «Abbiamo sviluppato bene in profondità, siamo riusciti ad andare con qualità e intensità a creare i presupposti per fare gol. Il rigore? C'era equilibrio, ma con noi in avanti».

