“Non mi piace fare proclami, sono uno che bada ai fatti”.

Lo ribadisce, Walter Mazzarri, nuovo allenatore del Cagliari, chiamato a sostituire Leonardo Semplici dopo sole tre giornate di campionato.

“La società ha le idee chiare – ha spiegato il tecnico toscano, ex Napoli e Inter nelle sue prime dichiarazioni diffuse dal club rossoblù – e per come conosco i tifosi del Cagliari vogliono vedere una squadra che non molla mai e un allenatore sempre sul pezzo. Io penso di incarnare questo spirito”.

“I giocatori – ha aggiunto Mazzarri – non devono porsi limiti e quindi anche saper essere ambiziosi”.

Sul primo impegno che lo vedrà sedersi in panchina, contro la Lazio all’Olimpico, il mister ha sottolineato: “Quando un allenatore arriva in corsa alla vigilia di un appuntamento importante sente inevitabilmente la responsabilità e vuole dare la sua impronta. Mi spiace avere poco tempo per far capire ai giocatori tutto quello che ho in mente”.

Mazzarri ha poi ricordato i suoi brevi trascorsi da giocatore proprio con la maglia rossoblù (nel 1982, 4 partite, una rete): “Ero un giovane under 21 e arrivai dalla Fiorentina. Sono stato poco e me ne dispiace, perché ho trovato un ambiente ideale e ho ancora dei ricordi bellissimi”.

(Unioneonline/l.f.)

