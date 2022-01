“All’andata abbiamo vinto ma ogni partita ha una storia, i momenti cambiano nel corso di una stagione, la Sampdoria è cresciuta e nel suo stadio è sempre difficile da affrontare”.

Questa l’analisi di Walter Mazzarri alla vigilia del match di Marassi contro i blucerchiati, primo impegno dei rossoblù del 2022 dopo la pausa natalizia.

Secondo il tecnico, la Samp “ha giocatori di esperienza e qualità in giro per il campo, siamo coscienti di andare a giocare una partita importante e complicata, ma sono convinto che se i ragazzi interpreteranno lo spartito come contro la Juventus avremo possibilità di portare a casa punti preziosi”.

“Vorrei – ha proseguito l’allenatore nella conferenza stampa – che questo 2022 fosse completamente diverso dagli ultimi mesi e settimane, cambiando in primis a livello di risultati. Parto dalla gara di Torino contro la Juventus: abbiamo sbagliato alcune cose, soprattutto all’inizio, non siamo stati fortunati, ma – come ho detto ai ragazzi – mi è piaciuto l’atteggiamento, lo spirito, la voglia di creare e provare a pungere. Quella è la strada”.

Mazzarri ha anche parlato dell’emergenza Covid: “Purtroppo tutti dobbiamo farci i conti. Non è semplice lavorare in questo contesto, la situazione condiziona la quotidianità e quindi le partite. Chi deve decidere lo farà, è inutile dire molto di più, pensiamo a presentarci al meglio in campo”.

E poi il mercato, a cominciare dal nuovo rinforzo Matteo Lovato: “Ha già una buona esperienza. Ci sta che all’Atalanta abbia giocato meno che a Verona. Un elemento di livello e prospettiva che ci aiuterà tanto, anche se contro la Juventus abbiamo visto di avere in rosa tanti elementi affidabili tra i quali potrò scegliere dall’inizio e a gara in corso”.

Ma il mister si aspetta anche altri nuovi arrivi: “Con il presidente e la dirigenza – dice - c’è confronto continuo, ho fatto le mie valutazioni e trasmesso un po’ di idee, vedremo quello che si riuscirà a fare considerando anche le difficoltà del periodo condivise un po’ da tutte e quanto sia complicato di per sé il calciomercato invernale”.

In ripresa, intanto, appaiono Ladinetti e Faragò: “Verranno in panchina con noi. Tutti quelli che sono disponibili – aggiunge il mister - li vogliamo nel gruppo. Riccardo e Paolo stanno lavorando bene, piano piano stanno ritrovando la condizione. Sin dal primo giorno dopo le mini-vacanze ho visto facce giuste, sono contento di come ogni singolo è tornato in campo per preparare questa seconda parte di stagione”.

(Unioneonline/l.f.)

