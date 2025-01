Dopo due trasferte consecutive, che hanno portato quattro punti su sei contro Monza e Milan, il Cagliari è pronto a tornare a giocare in casa. All’Unipol Domus domenica alle 15 scontro salvezza fondamentale col Lecce dell’ex Marco Giampaolo, che fino a sabato era a pari punti ma poi ha fatto un salto in avanti grazie alla vittoria per 1-3 a Empoli. Che ha lasciato i rossoblù al terzultimo posto in solitaria, in zona retrocessione, nonostante l’ottimo 1-1 del Meazza.

Oggi secondo giorno di riposo per la squadra di Davide Nicola. Domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini, dove dovranno essere valutati Yerry Mina e Zito Luvumbo, due degli indisponibili a San Siro (con loro, fra gli altri, anche Jakub Jankto che però è rimasto fuori per scelta tecnica e si è sfogato via social venerdì).

Luvumbo non gioca dal 14 dicembre, quando dopo aver subito fallo da de Roon contro l’Atalanta si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra. Da lì in poi è sempre rimasto fuori. Mina, invece, dopo le sostituzioni per un fastidio al polpaccio sinistro contro Venezia e Inter, è uscito a Monza per un problema alla caviglia destra, eredità di uno scontro di gioco con Dany Mota. Motivo per cui ha dato forfait per Milan-Cagliari. Per entrambi l’obiettivo di Nicola e del suo staff è riaverli domenica, ed è da valutare anche José Luis Palomino sostituito anzitempo a San Siro.

