Trattative in corso per decidere il futuro di Razvan Marin.

Il centrocampista romeno del Cagliari sarebbe nel mirino dell’Empoli, che in queste ore ha anche ufficializzato l’acquista dal Genoa di Mattia Destro.

Nei giorni scorsi Marin ha postato su Instagram un messaggio che sa di addio alla Sardegna: “Il campionato è giunto al termine. Una stagione in cui prevalgono delusione e dolore. Mi dispiace per tutti i tifosi e le persone intorno al club per come è andata. Non ve lo meritavate ed eravate al nostro fianco al 100% in ogni partita. Fa male. Vorrei guardare avanti e sono convinto che dopo la pioggia arriva il sole e questo club tornerà presto al suo posto: la Serie A”.

