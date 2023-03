Fine settimana senza pallone in casa Cagliari. I rossoblù si ritroveranno solo lunedì pomeriggio ad Asseminello per preparare la sfida di sabato pomeriggio sul campo della Reggina.

Staff medico in allerta per Luvumbo, uscito dopo poco più di mezz'ora della gara con l'Ascoli per un fastidio muscolare alla coscia destra.

L'attaccante angolano dovrà sottoporsi a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Sotto osservazione anche gli altri infortunati: Rog (elongazione al polpaccio), Viola (problema agli adduttori), Kourfalidis (contusione alla coscia rimediata a Brescia) e capitan Pavoletti (infiammazione alla caviglia).

