Ultimi momenti di calciomercato, ma per il Cagliari è già vigilia della sfida col Modena. Fabio Liverani non è particolarmente preoccupato per le distrazioni provenienti dalle voci e dalle trattative: “Quel che succede non ci tocca, siamo concentrati sulla partita. C'è la tensione giusta e un pizzico di rabbia per un risultato, quello di Ferrara, che non meritavamo”.

All'orizzonte il Modena: “Una squadra che gioca un buon calcio, diretta da un ottimo tecnico come Tesser”.

A proposito del mercato: “Sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione e ora sono contento che il mercato si chiuda e si lavori in un'unica direzione almeno fino a gennaio”. Un mercato che ha confermato in rossoblù Nahitan Nandez: “Con lui dal primo giorno c'è stato un rapporto schietto e mi ha detto subito che lui sarebbe andato via solo a titolo definitivo e in una squadra importante, non in prestito. Il ragazzo è stato di parola”. Infine, sulle diverse uscite di Walukiewicz (all'Empoli) e Desogus (in prestito al Pescara): “Walukiewicz per me ha ampi margini di crescita, ma è stata una scelta del giocatore che voleva restare in A e cambiare aria. Per Desogus, invece, dopo gli arrivi di Millico e Falco avrebbe avuto spazi ristretti. Per il suo bene è meglio andare a giocare 35-38 partite per la prima volta nel calcio dei grandi. A giugno tornerà sicuramente migliorato”.

