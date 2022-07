Ci sono anche Nandez e Joao Pedro tra i convocati ad Asseminello per cominciare la preparazione del Cagliari calcio, a maggio retrocesso in serie B. I due giocatori sono ancora corteggiati da diverse squadre di serie A, e continuano le trattative per un quasi certo trasferimento lontano dalla Sardegna.

Per Joao Pedro, si sono fatti i nomi di Salernitana, Monza e Torino, e c'è anche l'interesse del Galatasaray.

Fabio Liverani, il nuovo tecnico, ha chiamato ventisette giocatori per il precampionato, in lista ci sono anche diversi uomini che potrebbero cambiare maglia dai prossimi giorni come Pereiro e Rog. E il giovane Cavuoti, che raggiungerà i compagni in ritardo perché impegnato negli esami di maturità.

