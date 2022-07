Prende il via lunedì la campagna abbonamenti 2022-2023 per il Cagliari calcio.

La prima fase è dedicata ai possessori dei mini abbonamenti della stagione 2021-22 che, fino a domenica 10 luglio, potranno usufruire della prelazione d'acquisto.

Da mercoledì 13 luglio, la seconda fase con la vendita libera sino a domenica 7 agosto.

Quattro le fasce di prezzo: 130 euro nelle curve; 200 nei Distinti alti, nord, sud e laterali; 300 nei Distinti centrali e 450 in Tribuna.

Gli Under 18 potranno usufruire di prezzi ridotti a partire da 65 euro in curva; per gli Under 6 il costo è di 50 euro in ogni settore dello stadio. Ci sono poi tariffe dedicate per i diversamente abili.

E sono ancora validi i crediti relativi ai voucher degli abbonamenti 2019-20, che potranno dunque coprire in parte o totalmente il costo dell'abbonamento 22/23. Ogni abbonato riceverà una gift card del valore di 20 euro che potrà essere utilizzata entro 6 mesi per l'acquisto di abbigliamento o merchandising.

Il diritto di prelazione è personale e usufruibile dal titolare del mini abbonamento 2021-22, durante la vendita libera ogni tifoso potrà invece acquistare sino a un massimo di 4 abbonamenti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata